Толстые лори предпочитают использовать свой яд против сородичей

Вадим Карасев

Толстые лори, обладающие редким среди млекопитающих свойством — ядовитостью, чаще наносят укусы своими ядовитыми зубами в конфликтах с представителями своего же вида, чем при обороне от других животных.

Толстые лори, представители отряда приматов, живут в тропических лесах северо-восточной Индии, Бангладеш, Индокитая, Индонезии, Филиппин и китайской провинции Юннань. Обычно выделяют пять видов этих животных: бенгальский лори (Nycticebus bengalensis), медленный лори (Nycticebus coucang), яванский лори (Nycticebus javanicus), калимантанский лори (Nycticebus menagensis) и малый лори (Nycticebus pygmaeus). Несколько лет назад после генетического исследования из калимантанского лори выделили еще три самостоятельных вида: Nycticebus kayan, Nycticebus bancanus и Nycticebus borneanus.

Ведущие ночной образ жизни толстые лори неторопливо перемещаются по ветвям деревьев, разыскивая пищу: насекомых или плоды. На внутренней стороне предплечья у толстых лори находятся особые железы, выделения которых, смешиваясь со слюной лори, становятся ядовитыми. Если лори полижет свои руки, укус его становится ядовитым. Неудивительно, что, готовясь к обороне, толстые лори поднимают руки и сцепляют их над головой – это обеспечивает быстрый доступ к ядовитым железам. Челюсти у лори достаточно сильные, чтобы укусом пробить кость.

Анна Некарис (Anna Nekaris) из Университета Оксфорд Брукс и ее коллеги провели 7000 часов, изучая поведение толстых лори в естественной среде на острове Ява. Они снабдили 82 особи радиошейниками, чтобы отслеживать их передвижения, и каждые несколько месяцев отлавливали животных для медицинского осмотра.

Во время этих регулярных проверок здоровья обнаружилось, что у 20 % всех лори появлялись свежие следы укусов, нанесенные другими лори. Всего следы укусов имелись примерно у трети самок и у 57 % самцов; молодые лори получали больше укусов, чем взрослые особи. Исследователи пришли к выводу, что медленные лори строго охраняют свои участки и используют яд в качестве любимого оружия. Известно также, что самцы защищают своих самок, а самки — свое потомство и пищу.