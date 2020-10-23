ТОП - 50 лучших фильмов о любви для приятного вечера

Алексей Вольцев

Фильмы о любви всегда собирали огромные кассы в прокате.Несмотря на популярность боевиков, триллеров и фантастики, любовь – это то, чтоприсутствует в жизни каждого из нас. Они интересны одинаково как женщинам, таки мужчинам, как бы они не отрицали этот факт. Не будем разводить полемику –предлагаем тебе список самых интересных фильмов про любовь.Лучшие фильмы про любовьЛучшее во мне (2014, США).