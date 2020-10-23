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ТОП-50 лучших фильмов про отношения всех времен

Судьбоносные встречи, нежные ухаживания и встречи, полныечувственной страсти – на экране отношения всегда выглядят более романтично имило. Однако несмотря на некоторую наивность, такие кинокартины учат людей верности,самоотверженности и умению любить бескорыстно. Предлагаем вам подборку 50лучших фильмов, в которых любовные отношения героев раскрываются с самыхнеожиданных сторон.ТОП - 50 Мелодрама: «До встречи с тобой» (2016,Великобритания)
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По материалам: intrigue

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