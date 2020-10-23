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ТОП - 50 песен для Тик Ток: самые популярные треки

Платформа тик ток набирает свою популярность с каждымднем. Самые просматриваемые и любимые зрителями роликами обязательно содержат всебе музыкальное сопровождение, под которое танцуют, поют, а также делаютлипсинг или Povвидео. Немало начинающих музыкантов прославились именно благодаря тик току, аих треки играют на репите у миллионов людей. Так же платформа зачастуювозвращает славу, казалось бы, уже забытым песням. 18 треков, под которые точно захочется танцевать
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По материалам: intrigue

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