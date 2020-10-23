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Трамп заявил, что Иран и Россия не хотят его победы на выборах

Трамп заявил, что Иран и Россия не хотят его победы на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и РФ не хотят его переизбрания на ноябрьских выборах, но один из первых звонков в случае победы, по его мнению, поступит из Тегерана.

"Если мы выиграем выборы …, один из первых звонков, который я получу, будет из Ирана с предложением заключить сделку", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Ранее Трамп говорил, что в случае своей победы на предстоящих президентских выборах в короткие сроки заключит сделку с Ираном.


Джо Байден также заявил, что Россия не хочет его победы.

Москва неоднократно заявляла, что не имеет предпочтений в предстоящих 3 ноября президентских выборах в США.

# Россия
По материалам: ria.ru

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