Три заблуждения о питании

Алексей Вольцев

Людям свойственно заблуждаться. Касается это и того, что мы едим. Существует множество мифов о том, что вредно, а что полезно, которые не соответствуют действительности, но при этом, почему-то, упорно поддерживаются всем населением. Мифы иногда настолько распространенные, что никто даже не думает в них сомневаться.

Кофе можно пить только в первой половине дня. И это первый миф, который мы сейчас постараемся развенчать. Считается, что кофеин, который содержится в кофе, не даст никому уснуть, если попал в организм после обеда. Но это не совсем так. Дело не в кофеине, а в том, как организм реагирует на него. Существует три группы людей. Одни из них имеют повышенную чувствительность к кофеину. Такие люди не уснут, даже если чашечка кофе была выпита с утра. Есть люди обычные, которые вполне могут пить кофе за 2-3 часа до сна. А есть те, у кого очень слабая чувствительность, поэтому они кофе могут пить и в середине ночи, а потом спокойно продолжить сон. Так что, прежде чем обвинять кофе, нужно немного разобраться со своим организмом.





Углекислый газ, который находится в газированных напитках, не только вредит всему желудочно-кишечному тракту, но и разрушает костную ткань. И это тоже миф. Как оказалось, сам по себе углекислый газ не только не вредит, но и помогает работе желудка. Связи между газированными напитками и проблемами с костями и суставами, тоже найдено не было. За исключением тех людей, которые употребляли содовую. Получается, что проблема вовсе не в пузырьках газа, и именно в составе напитка.Наш организм постоянно подвергается опасности со стороны токсинов и поэтому нуждается в чистке. В 2009 году ученые обратились к производителям детокс-продуктов, которые направлены на то, чтобы принудительно очищать организм. Ученые попросили предоставить ответы, от каких токсинов их продукты спасают, ну, и конечно, предоставить исследования по этой теме. Те, которые подтверждают действие детокса. Ответа они ждут до сих пор, что позволяет с уверенностью сказать6 детокс — это просто маркетинговый ход. Если человек не наркоман или что-то в этом роде, то с токсинами организм справляется самостоятельно.

3 мифа, а сколько интересного. Но мифов, которые создали мы сами так много, что приходится задуматься.