Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Турбизнес с открытым сердцем: поможем вместе четырехлетней Айымкан Саламатовой

Турбизнес с открытым сердцем: поможем вместе четырехлетней Айымкан Саламатовой

Турбизнес с открытым сердцем: поможем вместе четырехлетней Айымкан Саламатовой

Благотворительная акция «Турбизнес с открытым сердцем», уже четвертый год объединяет представителей отечественной туриндустрии и зарубежных партнёров для помощи подопечным Детского хосписа «Дом с маяком». Все неравнодушные люди могут сейчас помочь четырехлетней Айымкан Саламатовой.

Ещё год назад Айымкан была весёлым и здоровым ребенком, любила общаться и танцевать.Но произошел трагический несчастный случай и жизнь малышки уже не будет прежней. В прошлом году Айымкан Саламатова упала с большой высоты и получила тяжелые травмы головного и спинного мозга. Сейчас она лежит, практически не двигаясь, и очень слабо реагирует на близких.

Поддерживать дыхание Айымкан помогает аппарат неинвазивной вентиляции лёгких. Но ей нужен постоянный аппарат ИВЛ, а также портативные аспиратор и кислородный концентратор, чтобы гулять на улице. Также очень нужны специальная кровать и шезлонг для купания. На всё оборудование для поддержания жизни Айымкан требуется 528 206 рублей.

У всех есть возможность помочь ребенку дистанционно. Возможные варианты приведены на сайте «Дома с маяком»: https://mayak.help/help/

Чтобы ваш взнос был зачислен именно маленькой Айымкан, пожалуйста, сообщите о форме взноса и сумме по электронной почте на адрес [email protected] Информация конфиденциальная и нужна только для внутреннего учета.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
10 счастливых примет, которые подтверждают: в жизни все будет хорошо
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное обучение
Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное
Школьное сочинение – от первого лица?
Школьное сочинение – от первого лица?
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Почти полмиллиона новых случаев коронавируса выявили в мире за сутки
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Майданы прошлись по экономике Украины, как несколько пандемий — Путин
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Дегтярев обвинил протестующих в неверной интерпретации Конституции
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok

Топ на сегодня

Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
Сертификация продукции предназначенной для детей и подростков
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести коронавирус
В КНДР опасаются пыльной бури из Китая, которая может занести
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного диалога
Путин: Формат «ШОС+» востребован и перспективен для межпартийного
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Захваченные пиратами в мае в Африке моряки вернулись в Россию
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере
Иран: Россия — один из наших основных партнёров в военной сфере

Еще по теме

МИД Киргизии прокомментировал участие гражданина страны в стамбульском теракте
Стосується кожного: дети-детям (эфир от 15.12.2016)
Трамп выразил готовность помочь России аппаратами ИВЛ
На главном здании МИД в Москве нужно повесить доску в память об Андрее Карлове, считают в КПРФ