Турбизнес с открытым сердцем: поможем вместе четырехлетней Айымкан Саламатовой

Анастасия Иванова

Благотворительная акция «Турбизнес с открытым сердцем», уже четвертый год объединяет представителей отечественной туриндустрии и зарубежных партнёров для помощи подопечным Детского хосписа «Дом с маяком». Все неравнодушные люди могут сейчас помочь четырехлетней Айымкан Саламатовой.

Ещё год назад Айымкан была весёлым и здоровым ребенком, любила общаться и танцевать.Но произошел трагический несчастный случай и жизнь малышки уже не будет прежней. В прошлом году Айымкан Саламатова упала с большой высоты и получила тяжелые травмы головного и спинного мозга. Сейчас она лежит, практически не двигаясь, и очень слабо реагирует на близких.

Поддерживать дыхание Айымкан помогает аппарат неинвазивной вентиляции лёгких. Но ей нужен постоянный аппарат ИВЛ, а также портативные аспиратор и кислородный концентратор, чтобы гулять на улице. Также очень нужны специальная кровать и шезлонг для купания. На всё оборудование для поддержания жизни Айымкан требуется 528 206 рублей.

У всех есть возможность помочь ребенку дистанционно. Возможные варианты приведены на сайте «Дома с маяком»: https://mayak.help/help/

Чтобы ваш взнос был зачислен именно маленькой Айымкан, пожалуйста, сообщите о форме взноса и сумме по электронной почте на адрес [email protected] Информация конфиденциальная и нужна только для внутреннего учета.