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Туризм в Италии, России и Франции восстанавливается наиболее быстро

Туризм в Италии, России и Франции восстанавливается наиболее быстро

По данным исследования Mastercard Recovery Insights, наблюдается тренд к восстановлению потребительских расходов, в том числе в таком пострадавшем от пандемии COVID-19 секторе, как туризм. Самые быстрые темпы восстановления отмечают в Италии, России и Франции.

Анализ агрегированных анонимизированных данных по транзакциям держателей карт платежной системы Mastercard, включая личные и онлайн-транзакции, показывает, что Италия, Россия и Франция лидируют по темпам восстановления расходов на поездки и развлечения среди стран G20.

В эту категорию расходов включены затраты на транспорт и проживание, а также питание вне дома. Согласно данным Mastercard, в июле 2020 г. расходы в категории «путешествия и развлечения» достигли более 70% от уровня аналогичного периода прошлого года.

Китай и Россия возглавляют список стран G20 по темпам восстановления расходов держателей карт Mastercard на авиаперевозки. В июле 2020 г. пассажиры в этих странах потратили на авиабилеты почти 50% от объема расходов июля 2019 г.


НОВЫЕ ТРЕНДЫ ПУТЕШЕСТВИЙ-2020

В Mastercard отмечают ряд новых тенденций, отражающих общие потребительские расходы. В частности теперь потребители путешествуют и тратят деньги ближе к дому.

Общие ключевые тенденции, выделенные в исследовании Mastercard Recovery Insights: Travel Check-In, включают:


Повышение «локализма»: во втором квартале 2020 г. доля аренды автомобилей в общих транспортных расходах почти удвоилась с 9% в 2019 г. до 17%, поскольку потребители отдали предпочтение индивидуальным видам транспорта. Эта тенденция путешествовать ближе к дому стимулировала рост спроса на такие виды транспорта, как скутеры, велосипеды и т.д.
«Чем меньше, тем лучше»: путешественники все чаще предпочитают останавливаться в небольших объектах размещения. Показатель восстановления темпов продаж малых независимых отелей во всем мире превышает аналогичный показатель крупных отелей более чем на 50%.
Личные поездки восстанавливаются быстрее, чем бизнес-туризм: анализ расходов по картам физлиц по сравнению расходами держателей корпоративных карт показывает, что объемы расходов на личные авиаперелеты и аренду автомобилей восстанавливаются быстрее, чем на деловые поездки.
# Интересное
По материалам: atorus.ru

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