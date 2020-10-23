Туроператоры подвели промежуточные итоги продаж первой недели акции с кешбэком

Влада Некрасова

Первая неделя продаж осенне-зимнего этапа программы туристического кешбэка показала неоднозначные результаты. Ряд компаний фиксируют прирост продаж – и в недельном, и в годовом выражении. В то же время практически все эксперты сходятся в том, что все могло бы быть лучше: на продажи сейчас очень сильно влияют страхи и ограничения «второй волны» пандемии.

В туроператорских компаниях по-разному оценивают динамику объемов продаж по итогам первой недели второго этапа туристического кешбэка. Определяющую роль играют специализация компания на том или ином виде туризма, каналы продаж, регионы, на которых концентрируется туроператор, поэтому результаты первой недели у игроков существенно разнятся.

Ожидаемо, активный прирост год к году в продажах туров по РФ виден также у игроков, у которых в прошлом году Россия не была основным фокусом. Так, у «ВЕДИ ГРУПП», у которой ранее практически не было российских продаж, рост в годовом выражении составил 100% (однако компания в октябре не видит скачка продаж неделя к неделе).

Наиболее позитивно (и по приросту продаж, и по абсолютным объемам) обстоят сейчас дела с продажами туров по России 15-22 октября преимущественно у крупных компаний с собственным контрактингом в России и с развитой сетью агентской дистрибуции.

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», приводит такие данные: по сравнению с неделей до кэшбэка продажи выросли от 10 до 50%, в зависимости от направления, по сравнению с такой же неделей 2019 года прирост объемов продаж составляет +12%.

По словам Оксаны Булах, коммерческого директора Национального туроператора АЛЕАН, на неделе 15-22 октября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на туры по РФ у компании вырос на 75%. В «Интуристе» оценили прирост объемов продаж в годовом выражении в +50%.

У «Русского Экспресса» по сравнению с аналогичным периодом 2019 года прирост по числу туров составил 82%, по числу туристов рост на 88%. По сравнению с предыдущей неделей рост эти показатели составили +70% и +82%, соответственно.

В «Мультитуре», «Спектруме» и в Ассоциации оздоровительного туризма на первой акционной неделе видят прирост продаж туров по сравнению с неделей «до кешбэка», однако это не резкий скачок, добавляют в компаниях. По сравнению с прошлым годом продажи в некоторых из этих компаний даже уменьшились (так как в прошлом году в этот период уже активно бронировалось лето, чего сейчас не наблюдается).

Некоторые видят и падение продаж неделя к неделе: так, в «ВЕДИ ГРУПП» и еще в нескольких компаниях связывают это с возникшей неопределенностью из-за роста заболеваемости и усиления карантинных мер в ряде регионов России.

С другой стороны, Владимир Лутов, глава туроператора «Мастерская Путешествий», говорит, что на фоне практически полной остановки продаж экскурсионных туров в ЦФО во второй половине октября из-за вводимых регионами ограничений, акция с кешбэком по «дальним» и дорогим направлениям помогла его компании не снизить, но и нарастить общие продажи.

КТО ИЗ РЕГИОНОВ ЛИДИРУЕТ ПО ПРОДАЖАМ ТУРОВ С КЕШБЭКОМ

В целом, по агрегированным данным туроператоров, сейчас лидерство в продажах по акции с кешбэком по-прежнему занимают, как и летом, южные направления – Краснодарский край и Крым. В топе спроса – санаторно- курортное лечение и проживание в отелях.

У «Дельфина, «Интуриста», АЛЕАН, «Мультитура», «Русского Экспресса» эти два направления занимают сейчас, соответственно 1 и 2 места в ТОП-5, у «ВЕДИ ГРУПП» - 2 и 3, Сочи занимает также 1 место у «Спектрума». На третье место по агрегированным оценкам выходят Кавминводы (у разных компаний от 1 до 4 места в топе продаж), но отрыв от Сочи и Крыма в целом пока большой.

Интересна и динамика прироста продаж по различным направлениям по сравнению с неделей до кешбэка.

У АЛЕАН наибольший рост показали курорты Краснодарского края (спрос вырос в 3 раза) и Крым (в 2, 5 раза). А у туроператора «Дельфин» динамика в ТОП-5 продаж на первой неделе акции с кешбэком выглядит так:

Краснодарский край (без Красной поляны): +30% к неделе до кэшбэка,Красная поляна (горные лыжи): +45%Крым: +36%Подмосковье: +28%Кавминводы: +10%

«При этом мы видим, что Карелии, Санкт Петербургу, Москве, Великому Устюгу кэшбэк не помог. Продажи были хуже, чем неделю назад и много хуже, чем в 2019 гг.», - отмечает Сергей Ромашкин из «Дельфина».

В «Интуристе» по итогам первой акционной недели ощущают позитивное влияние акции с кешбэком на продажи туров в таких регионах, как Калининградская область (Калининград, Балтийск, Светлогорск), Тюменская область и Татарстан.

В «ВЕДИ Групп» фиксируют также высокое количество запросов на Байкал и Алтай – в компании посчитали более 20 вариантов туров как с перелетом, так и без, что дает клиентам возможность выбрать наиболее интересные маршруты и вид отдыха.

«Представители некоторых санаториев сообщают об увеличении продаж с момента старта второго этапа программы, в среднем в объеме до 30 приобретений путёвок на здравницу. Причем, такие результаты есть как в южных, например, сочинских санаториях, так и в здравницах регионов, где не уже не так тепло, например, в Калининградской области, Подмосковье, на Урале», - рассказали в Ассоциации оздоровительного туризма.

КАКИЕ ДАТЫ В ТОПЕ СПРОСА

Что касается периодов, на которые бронируются заезды туристов по акции с кешбэком, то у большинства опрошенных туроператоров на ближайшие даты приходится около половины бронирований, и от 15 до 25% - на период Нового года и новогодних каникул.

Но и тут есть вариации в зависимости от профиля клиента компании. Так, в «Мастерской путешествий» фиксируют в основном новогодний спрос (90% бронирований) – причем на направлениях с дорогими турами и максимальным кешбэком – Байкал, Камчатка.

СРЕДНИЙ ЧЕК НА ПЕРВОЙ НЕДЕЛЕ ОСЕННЕГО КЕШБЭКА

Данные о среднем чеке на первой неделе осенней акции с кешбэком также разнятся в зависимости от структуры продаж в конкретных компаниях. Существенно разнится средний чек тура с кешбэком и на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда (новогодний период, естественно, дороже).

В целом, у большинства опрошенных компаний средний чек туров с кешбэком сейчас находится в диапазоне 25-35 тыс. рублей за тур. «Лечебно-оздоровительные туры с кешбэком продаются от 30 тыс. рублей на человека, экскурсионные - от 15 тыс. рублей. Очень радует, что туристы ради кешбэка часто приобретают и туры с большим экскурсионным набором», - отмечают в «ВЕДИ ГРУПП».

Так, у Национального туроператора АЛЕАН (акцент на южные направления) средний чек покупки на первой неделе составил 39 700 рублей (соответственно, средний размер кешбэка, который получат туристы, составит 7 940 рублей за тур).

У «Интуриста» (основной акцент также на Сочи и Крым) по сравнению с первой, летней акцией, вырос, и составляет около 80 000 руб. за тур. «Произошло это главным образом потому, что у нас резко увеличилась доля бронируемых высококлассных брендовых объектов 5* и 4*, таких, как Marriot Courtyyard, Raddisson Blue, Mriya Resort, Foros Wellness Resort and Spa, Park inn by Radisson, Grand Hotel Polyana, Swissotel Resort Camelia и др.», - пояснили в компании.

Еще более высокие цифры среднего чека у «Мастерской Путешествий» (акцент на дальнемагистральных направлениях дальнего Востока): 40-50 тыс.руб. на человека (соответственно, 80-100 тыс. руб. за тур на двоих).

«МОГЛО БЫ БЫТЬ ЛУЧШЕ»: ПОДВЕЛА ВТОРАЯ ВОЛНА

Такой фразой многие участники описывают первые результаты акции. В целом, большинство компаний отмечает не очень высокую глубину и не очень большие темпы продаж по акции – многие туристы боятся «нового локдауна», осторожничают и выжидают, особенно на фоне нарастающего панического медиафона.

«Туристы очень внимательно мониторят информацию о вводимых в регионах ограничениях и ужесточениях существующих противоэпидемических мер. Сейчас каждый регион, принимающий такие решения, автоматически отсекает от себя значительную часть туристов, которые могли бы поехать туда на отдых по акции с кешбэком. Люди выбирают «беспроблемные» регионы», - говорит один из собеседников «Вестника АТОР».

«Участники ожидали более серьезную активность со стороны россиян. Эксперты связывают это с тем, что сам старт второго этапа программы Ростуризма сейчас идет в весьма неблагоприятных внешних условиях. Негативные ожидания потенциальных туристов обоснованно увеличиваются на почве роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ. Отрасль начала фиксировать факты отмен и аннуляций в связи с настороженностью граждан», - рассказали в Ассоциации оздоровительного туризма, объединяющей санатории.

ПОКУПАТЬ ТУРЫ С КЕШБЭКОМ НУЖНО НА САЙТАХ ТУРОПЕРАТОРОВ И У ТУРАГЕНТОВ

Еще один момент, который не дает продажам развернуться в полную силу, отмечают участники акции – это продолжающиеся доработки сайта мирпутешествий.рф, удобство механизма поиска на котором по-прежнему вызывает нарекания как туристов, так и туроператоров.

Очень важно, говорят в туристических компаниях, что Ростуризм оперативно, в рабочем режиме, сейчас дорабатывает этот портал, прислушиваясь к замечаниям бизнеса.

В то же время в Ростуризме подчеркивают, что сайт мирпутешествий.рф не является площадкой по продаже туров, его задача – лишь подтвердить туристу, что интересующая его компания является подтвержденным участником программы кешбэка. Информация о предложениях на этом сайте носит маркетинговый характер, с целью перехода туриста на сайт участника и совершения покупки.

Напомним, что мы собрали все ссылки на предложения туроператоров с кешбэком на одной страничке. Там же указано, туры каких туроператоров можно приобретать у турагентов, получая кешбэк.

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