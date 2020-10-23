Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное обучение

Анастасия Иванова

Учащиеся всех южносахалинских школ с 26 октября выйдут на очное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Для всех школьников Сахалинской области осенние каникулы начались на две недели раньше положенного срока – с 12 октября. С 19 октября все ученики вышли на очный режим обучения. Исключением стали только три района, в том числе Южно-Сахалинск.

«С 26 октября, после досрочных каникул, все школьники городского округа с 1-го по 8-й класс продолжат очное обучение. Напомним, ранее на занятия в школы уже вернулись ученики 9-х, 10-х и 11-х классов», – сообщили в мэрии.