Украина освоила новый маршрут в Китай

Лидия Мартынова

Первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Украина через Казахстан, Россию и Беларусь прибыл на грузовую станцию «Киев-Лиски». Об этом в четверг, 22 октября, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием. «УЗ» планирует, что состав будет ходить один раз в неделю, однако при наличии достаточного груза частота рейсов будет увеличена и отправления начнутся по четкому графику.«Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия его перевозки были экономически привлекательными для клиентов», — говорится в сообщении.Также «Укрзализныця» разрабатывает онлайн-сервис, чтобы клиенты могли через электронную площадку заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда.