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Украина освоила новый маршрут в Китай

Украина освоила новый маршрут в Китай
Первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Украина через Казахстан, Россию и Беларусь прибыл на грузовую станцию «Киев-Лиски». Об этом в четверг, 22 октября, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием. «УЗ» планирует, что состав будет ходить один раз в неделю, однако при наличии достаточного груза частота рейсов будет увеличена и отправления начнутся по четкому графику.
«Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия его перевозки были экономически привлекательными для клиентов», — говорится в сообщении.

Также «Укрзализныця» разрабатывает онлайн-сервис, чтобы клиенты могли через электронную площадку заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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