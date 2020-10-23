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Умерла 101-летняя актриса Мардж Чэмпион, ставшая прототипом Белоснежки

Умерла 101-летняя актриса Мардж Чэмпион, ставшая прототипом Белоснежки

Известная актриса и танцовщица Мардж Чэмпион умерла в возрасте 101 года. Грустную новость сообщили в издании The New York Times со ссылкой на сына знаменитости. Точный диагноз и причина смерти пока не сообщаются.

Мардж была звездой золотого века Голливуда, выступала на Бродвее. В 1950-х годах она сотрудничала со студией MGM и снялась в фильмах "Плавучий театр", "Все мое — твое" и "Это выглядит красиво".

Будучи дочерью учителя по танцам, Мардж с трех лет начала заниматься хореографией, а в 12 лет она уже сама преподавала балет в школе своего отца.


Мардж Чэмпион

В 1937 году она вышла замуж за художника-мультипликатора Артура Бэббитта, который тогда принимал участие в работе над мультфильмом студии Walt Disney "Белоснежка и семь гномов". Грацию своей супруги он решил увековечить — именно с Мардж были срисованы движения для танцев Белоснежки. Позднее она также позировала при создании Голубой Феи из "Пиноккио" 1940 года.





У нее есть премия "Эмми" в номинации "Лучший хореографический номер" за фильм "Королева зала звездной пыли". В 2001 году, когда ей было уже 82 года, она в последний раз появилась на бродвейской сцене в мюзикле "Безумства", после чего сообщила о завершении карьеры.

Чэмпион также входила в состав комитета американской высшей театральной награды "Тони".


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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