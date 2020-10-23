В Башкирии в 2020 году за счет капремонта детсадов планируется ввести более 2 тыс. мест для детей до трех лет

Влада Некрасова

В Башкирии в 2020 году за счет капитального ремонта дошкольных учреждений планируется ввести 2131 дополнительное место для детей до трех лет, сообщает Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.

Места будут созданы на 99 объектах, расположенных в 29 муниципальных образованиях республики. На эти цели за счет средств бюджета республики выделено более 346 миллионов рублей. На 21 объекте работы уже завершены, на 77 – выполнение ремонтных работ и приобретение оборудования составляет свыше 50%.

В целом в регионе планируется ввести не менее 4130 мест в дошкольных образовательных организациях.

Места создаются в рамках реализации национального проекта «Демография».

Национальный проект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Бюджет национального проекта составит 3,1 триллиона рублей.