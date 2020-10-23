В Хабаровском крае заработала «Школа подготовки вожатых»

Алексей Вольцев

В Хабаровском крае в детском центре «Созвездие» заработала «Школа подготовки вожатых», сообщает пресс-служба Правительства региона.

Обучение проходят около 40 молодых людей.

Слушатели проходят теоретический курс, куда входят темы по основам психологии, педагогики, первой медицинской помощи и другие. Также учеба предусматривает блоки по дисциплинам «Игротехника», «Сценарное мастерство», «Культура речи», «Актерское мастерство». После теоретической части для участников запланирована практическая часть на одной из смен «Созвездия», пройдя которую и успешно сдав экзамен, они получат свидетельство о присвоении квалификации вожатого государственного образца.

Программа «Школа подготовки вожатых» разработана с целью обучения и дальнейшего трудоустройства молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Всего за последние два года обучение прошли около 130 человек.