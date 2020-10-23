В Калининграде назначили и.о. главы

Влада Некрасова

Первый заместитель главы Калининграда Елена Дятлова назначена исполняющей обязанности сити-менеджера города, сообщило РИА Новости.

Днем в пятницу радио Sputnik сообщило, что глава Калининграда Алексей Силанов подал в отставку.

"До вступления в должность главы администрации "Город Калининград" необходимо назначить лицо, временно исполняющее полномочия главы администрации Калининграда. По уставу им может быть назначен один из его заместителей. В связи с чем предлагаю назначить исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации Дятлову Елену Ивановну", – сказал на внеочередном заседании горсовета председатель горсовета Андрей Кропоткин.

сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для своей отставки.