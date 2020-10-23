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В Киеве предрекли ввод российских войск в Белоруссию

В Киеве предрекли ввод российских войск в Белоруссию

Россия может ввести войска в Белоруссию после президентских выборов в Молдове, которые состоятся 1 ноября. Об этом сегодня, 23 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Сможет ли белорусский народ одержать победу? Очень сложно сказать, потому что РФ будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября, выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить уже своими войсками на территорию Белоруссии», — сказал он на Специальном киевском форуме по безопасности.

По его словам, это большой вызов для Украины, Литвы и Польши.

«Мы постоянно общаемся с моими визави из Литвы и Польши по этому вопросу, нас это очень-очень беспокоит», — отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что российские военные могут быть задействованы, если ситуация в стране будет выходить из-под контроля президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и президента РФ Владимира Путина.

«К пребольшому сожалению, в Белоруссии будет очень сложная ситуация. И если она будет выходить из-под контроля Лукашенко и Путина, то мы считаем, что там будут непосредственное участие принимать российские военные», — пояснил секретарь СНБО.

Напомним, в Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Украина, вслед за странами ЕС и США, не признала итогов голосования. Позже в Киеве сообщили, что присоединяются к введенным Европейским союзом санкциям против Белоруссии.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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