В Киеве предрекли ввод российских войск в Белоруссию
Россия может ввести войска в Белоруссию после президентских выборов в Молдове, которые состоятся 1 ноября. Об этом сегодня, 23 октября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, это большой вызов для Украины, Литвы и Польши.
При этом он подчеркнул, что российские военные могут быть задействованы, если ситуация в стране будет выходить из-под контроля президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и президента РФ Владимира Путина.
Напомним, в Белоруссии более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Украина, вслед за странами ЕС и США, не признала итогов голосования. Позже в Киеве сообщили, что присоединяются к введенным Европейским союзом санкциям против Белоруссии.