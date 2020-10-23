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В Кремле ответили на сообщения об отставке первого замдиректора ФСБ

В Кремле ответили на сообщения об отставке первого замдиректора ФСБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о подписанном главой государства указе об увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова.

"Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы Смирнова. По данным агентства, Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.

# Политика
По материалам: ria.ru

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