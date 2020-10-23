В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США

Анастасия Иванова

Кто бы ни победил на президентских выборах в США, они не могут сейчас уйти от русофобства, но в двусторонних отношениях есть общие темы, в том числе контроль над вооружениями, и Россия открыта для такого диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в США сложился двухпартийный консенсус в вопросе отношения к России, и это усложняет ситуацию в плане перспектив ее улучшения. "Потому что кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства", - заявил Песков в эфире Первого канала.