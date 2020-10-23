В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии

Лидия Мартынова

Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место и частично имеют место до сих пор", - заявил Песков в эфире Первого канала.