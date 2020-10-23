Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии

В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии

В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
Россия выступает против вмешательства в белорусские дела, вряд ли какие-то европейские страны смогут сыграть здесь конструктивную роль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Россия категорически выступает против любого вмешательства в белорусские дела, особенно на фоне тех событий, которые там имели место и частично имеют место до сих пор", - заявил Песков в эфире Первого канала.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам
Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС
«Отключить Россию от интернета» — эксперт о цели киберсанкций ЕС
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
По приказу Rand: В Киеве белорусов травят за пикет у посольства США
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских угроз
Пентагон задействует искусственный интеллект для вычисления городских
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Реальная защита от порчи, сглаза и проклятий
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков во второй раз стали родителями
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Виртуальная реальность станет одним из аспектов обучения в школе
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских школ
Образовательные центры «Точка роста» появятся в 20 тыс. российских
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря
Во время осенних каникул в 23 псковских школах работают лагеря

Топ на сегодня

В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
В МИД Армении назвали единственный путь решения Карабахской проблемы
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца сбываются?
Впереди война: Предсказания афонского старца Паисия Святогорца
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль власти
«Вынуть Норильск из кармана «Норникеля»: в городе пропала вертикаль
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака
Малахит: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Еще по теме

Песков: Россия категорически против вмешательства в дела третьих государств
В Кремле отметили традицию США вмешиваться во внутренние дела стран
Песков: РФ и Китай выступают против вмешательства во внутренние дела других стран
В Кремле пояснили позицию по изменению правил МВФ ради транша Украине