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В Московской области проходит совещание, посвящённое достижениям и перспективам всероссийской олимпиады школьников

В Московской области проходит совещание, посвящённое достижениям и перспективам всероссийской олимпиады школьников

Минпросвещения России работает над тем, чтобы обеспечить максимально безопасные условия для участников всероссийской олимпиады школьников при соблюдении всех требований к её проведению. Об этом в видеообращении к участникам всероссийского совещания, посвящённого достижениям, проблемам и перспективам этой олимпиады, заявил заместитель Министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк.

Совещание проходит в очном и дистанционном форматах, в нём принимают участие представители всех 85 регионов страны.

В приветственном видеообращении Виктор Басюк обратил особое внимание на то, что всероссийская олимпиада школьников – самое массовое мероприятие в России по выявлению и развитию одарённых в учебной деятельности ребят.

«Ежегодно около 6 миллионов школьников разных возрастов вступают в соревновательное состязание, надеясь прийти к финишу с достойным результатом. Федеральным законодательством предусмотрена льгота для поступления призёров и победителей олимпиады без вступительных испытаний в вуз по специальности, которая соответствует направлению олимпиады. Кроме того, у победителей и призёров регионального этапа олимпиады есть возможность получить грант Президента на обучение в вузах. Приз за победу высок. Поэтому так важно обеспечить максимальную прозрачность, объективность и достоверность результатов олимпиады», – подчеркнул заместитель Министра.

Виктор Басюк напомнил, что олимпиада – многоэтапное соревнование, в проведении которого задействовано большое количество организаторов: педагоги, администрация школ, специалисты органов управления образованием, преподаватели вузов.

«От того, насколько слаженно сработают команды организаторов на всех этапах проведения олимпиады, насколько правильно выстроена вертикаль взаимодействия, во многом зависит имидж этого состязания, его восприятие как участниками, так и населением в целом», – отметил заместитель Министра.

# Общество
По материалам: edu.ru

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