В «Орленке» будет дан старт экологической акции

Анастасия Иванова

Всероссийский детский центр «Орленок» запускает краевую экологическую акцию «Экостарт». 26 октября сотрудники детского лагеря уберут территорию в районе русла реки Кубани, и тем самым передадут экологическую эстафету группе молодых депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.

Акцию возглавят директор ВДЦ «Орленок», председатель Комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус и первый заместитель председателя профильного комитета, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин.

«В наших силах минимизировать тот урон, который человечество наносит окружающему миру. Но сохранить прекрасную, чистую и здоровую природу для наших детей мы можем только сообща. Именно поэтому «Орленок» запускает акцию в формате эстафеты. Я надеюсь, что жители края поддержат это начинание и вместе мы добьемся серьезных результатов», – прокомментировал Александр Джеус.

Инициативу поддержали члены молодежного совета при Комитете по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, которые примутся за уборку вслед за сотрудниками Всероссийского детского центра.

«Экостарт» в «Орленке» завершится высадкой деревьев в прибрежной зоне.