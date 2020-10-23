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В «Орленке» будет дан старт экологической акции

В «Орленке» будет дан старт экологической акции

Всероссийский детский центр «Орленок» запускает краевую экологическую акцию «Экостарт». 26 октября сотрудники детского лагеря уберут территорию в районе русла реки Кубани, и тем самым передадут экологическую эстафету группе молодых депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. 

Акцию возглавят директор ВДЦ «Орленок», председатель Комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус и первый заместитель председателя профильного комитета, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Булдин.

«В наших силах минимизировать тот урон, который человечество наносит окружающему миру. Но сохранить прекрасную, чистую и здоровую природу для наших детей мы можем только сообща. Именно поэтому «Орленок» запускает акцию в формате эстафеты. Я надеюсь, что жители края поддержат это начинание и вместе мы добьемся серьезных   результатов», – прокомментировал Александр Джеус.

Инициативу поддержали члены молодежного совета при Комитете по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Законодательного собрания Краснодарского края, которые примутся за уборку вслед за сотрудниками Всероссийского детского центра. 

«Экостарт» в «Орленке» завершится высадкой деревьев в прибрежной зоне. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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