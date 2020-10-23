В Приангарье часть экологического платежа передадут муниципалитетам

Алексей Вольцев

С 1 января 2021 года в Иркутской области планируется передать в бюджеты районов и городских округов 40% от суммы экологического платежа, сообщает правительство Приангарья.

На заседании правительства Иркутской области 22 октября были рассмотрены основные параметры бюджета региона на 2021-2023 годы. Их предлагается утвердить на 2021 год в объеме 166,7 миллиардов рублей, в 2022 и 2023 годах – 167,1 миллиарда и 175,8 миллиарда рублей соответственно. Бюджет сохранит социальную направленность. В частности, с 2021 года вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты в 140 тысяч рублей взамен предоставления в собственность земельного участка. На эти цели в областном бюджете предусмотрено в следующем году 250 миллионов рублей. На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 миллиарда рублей.