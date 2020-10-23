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В рамках нацпроекта «Образование» в этом году открывается более 770 мастерских – Дмитрий Глушко

В рамках нацпроекта «Образование» в этом году открывается более 770 мастерских – Дмитрий Глушко

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2020 году открывается 774 мастерских в 70 субъектах Российской Федерации, сообщил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства просвещения Российской Федерации.

Первый замминистра напомнил, что до 2024 года должно быть создано 5 тысяч современных мастерских. В 2019 году было открыто 800 мастерских в 160 организациях в 65 субъектах Российской Федерации.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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