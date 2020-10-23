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В сети обсуждают неприязнь Мелании Трамп в отношении мужа

В сети обсуждают неприязнь Мелании Трамп в отношении мужа

Вчера в США состоялись заключительные дебаты 74-летнего Дональда Трампа и 79-летнего Джо Байдена перед президентскими выборами, которые пройдут уже 3 ноября. Поддержать кандидата от республиканцев вместе с ним отправилась и его 50-летняя супруга Мелания. Из Белого дома пара вышла в хорошем настроении. Мелания, для которой это появление на публике стало первым после выздоровления от коронавируса, выбрала для своего выхода строгое черное миди-платье без рукавов от Christian Dior и классические черные лодочки от Christian Louboutin.


Что произошло между супругами за несколько часов, неизвестно, но настроение первой леди США явно испортилось. То ли она осталась недовольна выступлением своего мужа на дебатах (а его рейтинг, к слову, сейчас ниже, чем у демократа Байдена), то ли тут был какой-то личный момент, но в сети обратили внимание на то, что она явно не пожелала идти за руку с мужем и отдернула ее.

[media=https://twitter.com/KevinlyFather/status/1319479394931359745?ref_src=twsrc%5Etfw]

В твиттере сразу заговорили о напряженности в отношениях четы Трамп. Особенно это было заметно на контрасте с Джо и Джилл Байден, которые публично обнимались и не скрывали чувств.

Это похоже на фиктивную любовь,

— написал один пользователь сети.

А другой пошутил, что песня Stand By Your Man, что можно перевести как "Будь рядом со своим мужчиной", явно не пользовалась популярностью на родине Мелании в Словении.

Другие тем не менее не увидели в этом действии Мелании никакого подтекста. В Белый дом супруги, к слову, вернулись держась за руки.


Мелания и Дональд Трамп, Джо и Джилл Байден

При этом, стоит отметить, Мелания неоднократно публично отвергала мужа и демонстрировала свою неприязнь к нему. Особенно заметно это было, когда разгорелся скандал из-за предполагаемых измен президента США.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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В сети обсуждают неприязнь Мелании Трамп в отношении мужа
В сети обсуждают неприязнь Мелании Трамп в отношении мужа
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