В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"

Влада Некрасова

. В Сети появились первые отзывы кинокритиков о сиквеле комедии "Борат" (2006 год), который получил название "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан". Главную роль в нем снова исполнил английский комик Саша Барон Коэн.

На сайте-аггрегаторе Rotten Tomatoes, посвященном сбору рецензий, лента получила 83 процента "свежести" от критиков – этот результат считается высоким (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных оценок и более).

По мнению критиков, фильм, скорее всего, понравится не всем, но он получился "актуальным и своевременным". А персонаж Коэна "по-прежнему остается одним из самых милых и отвратительных", – считает Джонни Олексински из New York Post.





"Не всем понравится этот фильм. Но он отлично отражает текущую действительность", – соглашается Мик Ласаль из San Francisco Chronicle.

"Восхитительная и сумасшедшая комедия", – заявил в своей рецензии Мэтт Цоллер Зайтц.





"Зажигательный и правдивый. В некотором смысле сиквел получился грандиознее оригинала и шокирует больше", – поделился впечатлением кинокритик Билл Арсено.

"Несмотря на то, что фильм очень смешной, он все же еще и мрачный. Смотря его, ты понимаешь, такой юмор возможен только благодаря высмеиванию уродства очень реальных людей, которых изображает Саша Барон Коэн", – прокомментировал Пабло Вильяса из Cinema em Cena.

О сюжете пока мало что известно, но ожидается, что в новом фильме Борат будет не малоизвестным журналистом из Казахстана, как это было в первой части, а всемирно известной личностью. Поэтому главному герою придется работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.

Премьера фильма состоится 23 октября на платформе Amazon prime video.