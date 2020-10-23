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В школах Амурской области могут появиться специалисты по питанию

В школах Амурской области могут появиться специалисты по питанию

В школах Амурской области могут появиться специалисты по питанию, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Предложение было высказано на заседании комитета Законодательного собрания региона по вопросам социальной политики, где заместитель министра образования и науки области Елена Бушова представила отчет об организации питания обучающихся в школах Приамурья.

Отмечается, что бесплатное горячее питание обучающихся 1–4-х классов организовано во всех государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В начале октября текущего года был проведен масштабный мониторинг, в котором приняли участие и депутаты амурского парламента. Жалоб выявлено не было. Кроме того, на основании обследования пищеблоков, проведенного в январе, были докуплены технологическое оборудование и мебель во все 295 школ. Его должны установить до конца года. На модернизацию школьных столовых  из областного бюджета направлено 120 миллионов рублей.  

В пресс-службе уточнили, что для решения проблем малокомплектных школ прорабатывается вопрос о приобретении 11 специализированных транспортных средств для развоза горячего питания в специальных термосах и полуфабрикатов шоковой заморозки. Также среди предложений по совершенствованию процесса – введение в штат образовательных организаций специалистов по организации питания, в том числе обучающихся с особенностями здоровья (диетсестер, технологов школьного питания), и разработка программ по формированию культуры здорового питания для детей, педагогов и родителей.  

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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