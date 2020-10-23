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В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена

В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Финальные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами в США состоялись в Нэшвилле (штат Теннеси). Политики встретились в очном формате и выступали чуть более 1,5 часов.

Оба кандидата сдали в четверг отрицательный тест на коронавирус. В связи с этим организаторы убрали пластиковое прозрачное заграждение, которое должно было стоять между ними. Зато в этот раз у организаторов была возможность выключать микрофоны как у Трампа, так и у Байдена, чтобы они не перебивали друг друга без остановки, как это было в первые дебаты в конце сентября.

Основными темами встречи кандидатов, как и ожидалось, стали коронавирус, национальная безопасность, иммиграция, борьба с расизмом и вмешательство в американские выборы. Не обошлось и без упоминания коррупционного скандала с участием сына Байдена Хантера.

Вакцина или "темная зима"

Одной из первых тем дебатов стала пандемия. Трамп заявил, что "вакцина идет, она готова, ее объявят в течение недель".


На уточняющий вопрос ведущей он сказал, что "это не гарантировано". Однако, по его словам, есть "хороший шанс" на то, что препарат будет готов раньше конца года.

Байден ответил, что о вакцине "говорит человек, который раньше уверял, что все закончится к Пасхе, а потом – что летом".


"А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года", – сказал политик.

Байден заявил, что если его выберут, то в первую очередь он будет "поощрять ношение масок всеми и всегда", а также указал на необходимость больше инвестировать в быстрое тестирование. Он заверил, что разработает национальный план, как отрыть школы и бизнес.

# Россия
По материалам: ria.ru

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