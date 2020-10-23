В Сызрани открыли памятную доску Герою Советского Союза Виталию Павлову

Алексей Вольцев

В Самарской области в Сызранском филиале Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина состоялось торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза, командующему армейской авиацией Сухопутных войск ВС РФ (1989 — 2002 год) генерал-полковнику Виталию Павлову.

Памятная доска была установлена и открыта по инициативе курсантов юбилейного 50-го выпуска (по высшему профилю) военных вертолётчиков, в день рождения заслуженного и уважаемого командующего, внёсшего огромный вклад в развитие армейской авиации Сухопутных войск.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков, его выпускники, военнослужащие филиала академии, курсанты набора 2020 года и иностранные военнослужащие специального факультета филиала.

Начальник филиала заслуженный военный летчик РФ полковник Александр Асанов вручил переходящий кубок победителям традиционного турнира по волейболу, посвященному дню рождения генерал-полковника Павлова, команде специального факультета.

Командам, занявшим призовые второе и третье места, были вручены грамоты, отметили в группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

Напомним: генерал-полковник Виталий Павлов — заслуженный военный лётчик Советского Союза.