В украинском посольстве Азербайджана ночью случилось «ЧП»

Влада Некрасова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В ночь на пятницу, 23 октября, в полицию сообщили о минировании здания посольства Азербайджана в Украине, расположенного на столичной улице Глыбочицкой.

Как сообщает «Магнолия-ТВ», анонимный звонок о взрывчатке поступил около 1:20. На место ЧП прибыли правоохранители, медики, спасатели, кинологи и взрывотехники.

Кинологи со служебными собаками отработали территорию — сообщение о минировании оказалось ложным. Теперь полицейский ищут «подрывника» — за ложные сообщения о подготовке взрыва злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 2 до 6 лет.

Такая ответственность предусмотрена статьей 259 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сразу после начала нового учебного года в Киеве четыре раза за неделю «минировали» гимназию, расположенную на улице Ивана Федорова.

Фото из Википедии, автор Kholodovsky.