Вашингтон ввел санкции против российского НИИ

Анастасия Иванова

США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Об этом в пятницу сообщается на сайте американского министерства финансов.

Отмечается, что рестрикции были введены в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

16 октября советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтону всё труднее находить объекты для новых санкций против России из-за уже введённых ограничений.

США за последние годы ввели антироссийские санкции по нескольким направлениям, в частности за присоединение Крыма, строительство Крымского моста, конфликт на юго-востоке Украины, за предполагаемое вмешательство России в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году, а также в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ должен пойти в Европу. Также ряд предложений о дополнительных санкциях против России находится на рассмотрении в конгрессе США.