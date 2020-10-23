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Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму

Ви подарил огромного плюшевого мишку своему «сыну» Ли Даму

Во время онлайн-концерта BTS «MAP OF THE SOUL ON: E» у каждого мембера было время показать себя и исполнить парочку сольных треков. Когда на сцене появился Ви (V), публика замерла в ожидании чего-то прекрасного. И айдол оправдал их ожидания: музыкант исполнил песню вместе с мини-версией себя.


Вместе с Тэхёном на сцену вышел маленький мальчик по имени Ли Дам (Lee Dam), который уже давно был поклонником творчества бойз-бэнда, а теперь получил шанс оказаться с любимыми исполнителями на одной сцене.


Однако общение Ли и музыканта из BTS не закончилось на совместном выступлении и парочке селфи после концерта. На днях мама юной звезды поделилась в Instagram фотографиями своего сына, который обнимается с огромным плюшевым медведем. Оказалось, что игрушка – это подарок от Ви, которого мальчик назвал ТэТэ в честь музыканта.

«Дам получил сегодня утром подарок, который ему очень нравится. Его зовут ТэТэ. Большое спасибо за подарок. #V #bts #taehyung»,

– подписала снимок мама Ли.

АРМИ и до этого знали, что Ви неравнодушно относится к маленьким детям, но его общение с этим мальчиком показало Тэхёна с новой стороны – и фанатам безумно понравилось то, что они увидели.


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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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