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Захарова связала проект оборонной стратегии Швеции с давлением извне

Захарова связала проект оборонной стратегии Швеции с давлением извне

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила проект Оборонной стратегии Швеции результатом давления на страну извне, в частности со стороны НАТО, сообщает в пятницу ТАСС.

Представленный 15 октября на рассмотрение парламента министром обороны Швеции Петером Хультквистом проект оборонной стратегии на 2021-2025 годы, в частности, предусматривает резкое наращивание военных статей бюджета.

«Надуманные антироссийские фобии — не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на Стокгольм извне, прежде всего со стороны Североатлантического альянса, который, по нашим оценкам, ответственен за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы — до недавнего времени одном из самых стабильных в мире», — сказала Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что определение стратегии в области национальной безопасности является суверенным правом Швеции. «Вместе с тем по ее словам столь резкое повышение военных расходов, сравнимое, как отметили шведские обозреватели, со временами холодной войны, не может не настораживать. Тем более что в проекте стратегии не исключается алармистский сценарий вооруженного нападения на Швецию, а Россия упоминается в нем более ста раз, в основном в качестве потенциального источника угроз шведской безопасности», — добавила дипломат.

Захарова заметила, что в Северной Европе не существует противоречий и конфликтов, которые требовали бы военного решения. По ее словам, Москва готова к открытому диалогу по проблематике укрепления безопасности и стабильности со всеми странами, что не раз было акцентировано в контактах со шведской стороной.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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