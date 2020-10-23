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Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook

Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook
Москва видит открытую цензуру со стороны Twitter и Facebook, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Одна из опасностей в цифровой сфере — монополизация онлайн-пространства и отсутствие информационной прозрачности, добавила дипломат. С этим, по ее словам, России приходится сталкиваться ежедневно.

"На российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты. <...> Мы видим и "охоту на ведьм", когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют "российскими ботами" и "троллями", лишают возможности озвучивать свое мнение. Это очень опасная тенденция", — отметила Захарова, выступая по видеосвязи на Пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС.


Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.

В ответ на это МИД неоднократно призывал компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.

# Россия
По материалам: ria.ru

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