Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook
Одна из опасностей в цифровой сфере — монополизация онлайн-пространства и отсутствие информационной прозрачности, добавила дипломат. С этим, по ее словам, России приходится сталкиваться ежедневно.
"На российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты. <...> Мы видим и "охоту на ведьм", когда, например, несогласных с политикой того же самого Вашингтона простых пользователей, экспертов, журналистов называют "российскими ботами" и "троллями", лишают возможности озвучивать свое мнение. Это очень опасная тенденция", — отметила Захарова, выступая по видеосвязи на Пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС.
Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В ответ на это МИД неоднократно призывал компании перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.