Женский гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Вадим Карасев

Завершающая неделя октября не обещает быть простой, однако благодаря своевременным советам астрологов получится привлечь успех и обойти неудачи стороной. Умение прислушиваться к своему сердцу даст огромное преимущество каждой из представительниц Зодиакальных созвездий.

Рецепт счастья для женщин на конец октября будет простым и одновременно сложным: позитивное мышление и умение противостоять обстоятельствам, не позволяя брать им верх. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на вооружение советы астрологов, чтобы грядущие семь дней стали одними из самых успешных в жизни. Неделя начнется с неблагоприятного влияния планет, и первые пару дней немного «поштормит», однако женская интуиция поможет найти выход из сложившихся обстоятельств.

Женщина-Овен

Овнам на этой неделе пригодится их дар убеждения. Первая половина недели будет удачной для того, чтобы наладить взаимоотношения с коллегами: милые дамы смогут взять на вооружение обаяние и шарм, отказавшись от импульсивности. Так расположить к себе окружение не составит труда. Во второй половине недели на пользу пойдет смена имиджа. Новый образ поможет повысить самооценку и получить множество комплиментов.

Женщина-Телец

Дамам этого Знака в начале недели может понадобиться поддержка со стороны близких, поэтому астрологи рекомендуют налаживать отношения в семье и не стесняться просить о помощи. К середине недели энергетика планет будет благоприятной для активной работы и привлечения финансового благополучия. Женщинам-Тельцам стоит укреплять биополе, чтобы покорить новые вершины и привлечь в жизнь позитивные перемены.

Женщина-Близнецы

Несмотря на некоторый диссонанс энергетики, дамы-Близнецы смогут провести неделю успешно. Рецепт счастья прост: анализ ситуации, работа над ошибками, воспитание в себе лучших качеств. Повышение женской энергетики поможет справиться с любыми трудностями, а умение с оптимизмом встречать новые вызовы позволит без труда добиваться поставленных целей и день за днем создавать себе прекрасную репутацию.

Женщина-Рак

Ракам на этой неделе приблизиться к личному счастью поможет умение двигаться к цели, не отвлекаясь на самокопание. Начинается не самая приятная часть осени, со слякотью и пронзительным ветром, а значит, наступает время борьбы с хандрой. Согревающие напитки будут полезны как для иммунитета, так и для поднятия настроения, а бодрость духа поможет дамам без труда достичь желаемого.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе стоит обратить внимание на окружение и ограничить общение с теми, кто пытается настроить на конфликт или манипулировать. Столкновение с такими людьми может обескуражить и не лучшим образом повлиять как на настроение, так и на планы. Астрологи рекомендуют Львицам держать себя в руках и наслаждаться победой над эмоциями, благодаря чему получится сохранить репутацию и прервать общение с негативно настроенными людьми.

Женщина-Дева

Девам эта неделя принесет долгожданный прорыв в делах, если направить энергию в русло решения насущных вопросов. Конец октября будет активным, а значит, важно оставаться в строю. Дамам этого Знака нужно научиться вовремя отдыхать, а также восполнять запас сил, чтобы начать последний месяц осени с победы и получения долгожданной и, безусловно, заслуженной награды.

Женщина-Весы

Дамам-Весам в начале недели из-за влияния звезд и планет предстоит пережить пару довольно нервных дней. Умение держать эмоции под контролем и практики медитаций помогут выйти из непростых ситуаций. Астрологи рекомендуют Весам закончить октябрь на позитивной ноте, и если в делах или личной жизни есть шероховатости, то их важно сгладить, а поднять себе настроение получится благодаря любимому хобби или увлечению.

Женщина-Скорпион

На этой неделе Скорпионам прийти к успехам поможет осторожность и отсутствие спешки. Астрологи предупреждают дам этого Знака о том, что поспешные решения могут привести к печальным последствиям, а также стать причиной дурного настроения. Справиться с трудностями можно, если начать неделю с позитивных аффирмаций и составления плана действий, чтобы не спеша завершить намеченные дела и начать новый месяц с чистого листа.

Женщина-Стрелец

Неделя для дам-Стрельцов будет наполнена позитивом и положительными эмоциями, и для этого не нужно прилагать особых усилий. Астрологи рекомендуют положиться на судьбу и начать неделю не с борьбы, а с медитаций на наполнение женской энергией. Правильный настрой поможет расставить приоритеты и без спешки выполнить все, что было запланировано на конец октября.

Женщина-Козерог

Козерогам на этой неделе удача будет сопутствовать во всем, и остается лишь не спугнуть ее упрямством и нежеланием находить компромиссные решения. Астрологи рекомендуют разнообразить досуг, а также отвлечься от надоевшей работы, чтобы уделить время воплощению в жизнь новых идей. Такое переключение внимания позволит отдохнуть и найти новый способ решения наболевших вопросов.

Женщина-Водолей

Конец октября для женщин-Водолеев будет успешным, если помнить об одном простом правиле: не позволять себе грустить и учиться притягивать желаемое силой смысли. От правильного настроя будет зависеть многое, и если начать неделю активно и с улыбкой, то все семь дней пройдут на волне позитива. Позаботиться о самочувствии также важно, чтобы осень не стала временем простуд.

Женщина-Рыбы

Дамам этого Знака астрологи рекомендуют начать с мыслей о том, что жизнь прекрасна. Такой настрой поможет с легкостью справиться с повседневными делами, а также привлечь позитивные перемены. Любимое хобби отвлечет от осенней хандры, а встречи с близкими друзьями станут залогом отличного настроения на все семь дней. Рыбам важно избегать общения с токсичными людьми, которые могут свести на нет весь позитив.