Зодиакальный Скорпион вступает в силу 24 октября 2020 года

Вадим Карасев

24 октября начинается время Скорпиона. Астрологи рассказали, кому в этот период будет везти больше всего и как можно привлечь удачу в свою жизнь. Также они дали полезные советы о том, как стать счастливее.

У каждого из нас есть свои токсичные настройки, которые часто ведут нас к поражению в том или ином деле. Пока у руля Скорпион, очень важно не давать этим настройкам расцветать и захватывать власть над нами.

С 24 октября по 22 ноября — удачное время для Скорпионов

Если Зодиакальный Скорпион вступает в силу, значит, всем людям, рожденным в период с 24 октября по 22 ноября, улыбнется удача. Эти 30 дней будут крайне удачными для обучения, получения новых знаний. Скорпионы смогут существенно продвинуться в работе, адаптироваться к новым условиям.

Большой успех ждет их и в любовной сфере. Вторая половинка покажет себя с новой стороны. Людям этого Знака удастся сблизиться с любимым человеком еще сильнее, перевести отношения на новый уровень. Все, кто пока одинок, получат возможность найти любовь. Необходимо чаще знакомиться и проявлять активность, не дожидаясь удобного момента, ведь он может не настать.

С 24 октября по 22 ноября стоит заниматься делами по дому, приводить в порядок рабочее место. Можно начинать делать ремонт, менять обстановку, покупать новую мебель.

Советы другим Знакам Зодиака

Тельцам, Ракам, Девам и Водолеям стоит опасаться ревности. Эффективные заговоры помогут победить это деструктивное чувство и спасти себя от негативных мыслей. Это поспособствует сохранению отношений.

У Львов, Овнов и Стрельцов с 24 октября по 22 ноября очень сильно обострится интуиция. Это будет время, идеальное для принятия важных решений. Стоит почаще прислушиваться к внутреннему голосу.

Близнецам и Рыбам астрологи настоятельно рекомендуют поменьше рисковать. Каждое решение должно быть обдуманным, взвешенным. В кризисных ситуациях лучше не распылять свою энергию впустую.

Весам и Козерогам этот период принесет удачу в финансовой сфере. Можно совершать покупки, менять работу и открывать новый бизнес. В любви же лучше пока быть предельно осторожными.

Лучшие талисманы в период с 24 октября по 22 ноября

Этот период фактически является переходом от осени к зиме. В конце ноября почти всегда ощущается зимняя энергетика, в связи с чем многие люди испытывают апатию. Побороть неприятные мысли и воспоминания помогут такие камни, как аметист, малахит, бирюза, аквамарин.

Для большинства людей это время окажется непростым, поэтому многие жизненные цели и амбиции стоит пересмотреть. Важно сфокусироваться на самом важном. Серебряные и мельхиоровые украшения помогут это сделать.

Пока у руля Зодиакальный Скорпион, лучше носить больше белой одежды, чтобы привлекать новых людей в свою жизнь, не уходить в себя. Также полезными будут такие цвета, как синий, зеленый и желтый. Синий позволит избавиться от негативных воспоминаний, зеленый даст вам больше сил, а желтый поднимет настроение.