Алиев назвал условие, при котором Азербайджан «хоть сегодня» остановит бои

Анастасия Иванова

Азербайджан «хоть сегодня» готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но Армения «продолжает грубо нарушать перемирие», заявил накануне, 23 октября, азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro.

«Я говорил, что чем быстрее завершится военная часть проблемы, тем лучше. Мы хотим перейти за стол переговоров. Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия и напала на Гянджу (имеются в виду обстрелы второго по величине азербайджанского города. — Ред.). Поэтому, если они сегодня остановятся, мы тоже остановимся, и дальше будут работать дипломаты», — сказал глава республики.

«Если, они не остановятся, то мы пойдём до конца с целью освобождения всех оккупированных территорий», — добавил президент Азербайджана.

По его словам, за стол переговоров можно будет вернуться, если Армения будет привержена базовым принципам, разработанным сопредседателями Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Францией.

Президент Азербайджана напомнил , что он «в этом процессе (карабахского урегулирования. — Ред.) 17 лет» и «работал с двумя предыдущими президентами Армении, и мы добились прогресса, хотя и небольшого».

«Мы встречались регулярно. Регулярно проводились встречи в Москве, Париже и Вашингтоне. Однако, когда премьер-министр Армении Никол) Пашинян пришёл к власти, он сделал практически всё, чтобы сорвать переговорный процесс, не только своими заявлениями, но и своими военными провокациями. Два года и более с момента его прихода к власти (в Армении) нет никаких процессов», — посетовал Алиев.

По его словам, «конечно, политическое решение возможно».

«Однако правительство Армении должно понять, что теперь оно не в состоянии диктовать. Поскольку статуса-кво больше не существует, как и нет (предыдущей) линии соприкосновения (в зоне карабахского конфликта. — Ред.). Мы создали новую реальность, и они должны это учесть», — подытожил глава государства.

Напомним, Армения и Азербайджан вечером 17 октября приняли решение установить гуманитарное перемирие с 00.00 18 октября. Стороны пошли на этот шаг в продолжение заявлений, сделанных президентами стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября, министрами иностранных дел России, США и Франции, а также во исполнение совместного заявления, принятого 10 октября в Москве. В рамках гуманитарного перемирия должен быть проведён обмен пленными и телами погибших. Однако прекращение огня было сорвано. В ходе состоявшихся 9 октября в Москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав МИД РФ, Армении и Азербайджана достигнуты договорённости о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Прошедшие дни показали, что режим перемирия не соблюдается. 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.