Анжела Перл: что означает Луна в Знаках Зодиака в гороскопе рождения

Вадим Карасев

Глубже понять себя, узнать о том, какие черты характера помогают, а над какими нужно поработать, поможет гороскоп от Анжелы Перл. Известный астролог подробно рассказывает о Луне в гороскопе, которая задает ритм и влияет на человека в момент его рождения.

Положение Луны в момент рождения играет огромную роль для личности. Ночное светило влияет на характер, поэтому так важно рассчитать свой асцендент, чтобы быть в курсе того, в каком доме гороскопа и Знаке Зодиака находилась Луна. Известный астролог Анжела Перл подробно рассказывает о том, как Луна влияет на личность и какие черты характера закладываются при рождении каждого из нас. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с важной информацией, чтобы глубже понимать себя и развивать лучшие черты характера, не забывая работать над тем, что мешает счастливой жизни.

В видео от астролога каждый найдет для себя массу полезной информации о том, как влияет на характер сильная и слабая Луна, какое действие ночное светило оказывает на стихии, и какие особенности она привносит, являясь асцендентом в каждом из Зодиакальных созвездий.

Овен

Луна в Овне дает импульсивность, нетерпение и желание действовать быстро, не задумываясь о последствиях, получить все и сразу. Физическая активность необходима таким людям, и благодаря мгновенной реакции они смогут быстро решать проблемы. Луна дает желание нового, покорения вершин и бесстрашия.

Телец

Луна в Знаке Тельца дает тягу к земле и недвижимости, эмоциональную безопасность и стабильность, которые появляются при приобретении своего места жительства. Практичность, умение заранее позаботиться о себе, некоторая ретроградность, любовь к комфорту и тактильным ощущениям являются отличительными чертами этих людей.

Близнецы

Луна в этом Знаке дает социальную активность, умение легко заводить дружбу и не бояться общения. Быстрое усвоение информации, многозадачность, умение обучать и входить в доверие отличает этих людей. Луна дает и непоседливость, нервозность со сменами настроения и мнения, и людям с таким асцендентом астролог советует жить на два места, чтобы удовлетворять потребность к переменам.

Рак

Луна в Раке дает смену настроения, некоторую закрытость и желание на время выходить из общества для погружения в одиночество. Для таких людей важную потребность составляет семья, которая оказывает поддержку и защиту и дает возможность проявлять ответную заботу. Эмоциональность, нестабильность в дни Новолуний и Полнолуний, любовь ко всему знакомому и умение быть верными друзьями отличает этих людей.

Лев

Луна во Льве дает потребность во внимании к себе, отменный вкус и завышенные требования. Умение с креативом подходить к решению вопросов, руководить, завоевывать аудиторию, незлопамятность — отличительные особенности таких людей. Кроме этого в характере присутствует умение перевоплощаться, принимая разные роли для определенных случаев.

Дева

Луна в Деве дает порядочность, нервозность, любовь к порядку и анализу. Для людей с таким асцендентом важны детали, которые могут либо портить настроение, либо давать уверенность. Характер таких людей выдержан, однако внутренние переживания могут время от времени брать верх, и тогда появляется желание критиковать, заставлять окружение соответствовать высоким требованиям и не обращать внимания на мнение окружения по этому поводу.

Весы

Луна в Весах дает гармонию и дипломатию, умение подстраиваться для достижения равновесия. Асцендент ночного светила в этом Знаке объединяет людей, которые ищут равновесие во всем, нуждаются в паре и обладают утонченным эстетическим восприятием, обладают даром находить подход практически к каждому человеку.

Скорпион

Луна в Скорпионе влияет на характер, вызывая эмоциональность и самокопание, отсутствие страхов. Для таких людей характерны впадение в крайности, тяжелые переживания по поводу расставаний или лишения чего-то важного. Непростые по душевной организации, люди с этим асцендентом умеют решать проблемы окружения и чувствуют эмоциональную составляющую каждого.

Стрелец

Луна в Стрельце дает необходимость свободы и отсутствие каких-либо ограничений, отменное чувство юмора, дружескую преданность, невнимание к мелочам. Такие люди нуждаются в обладании властью и любят давать советы. Их отличает умение обучать, наставлять и вести за собой, быстро впитывать новые знания и транслировать их в мир.

Козерог

Луна в Козероге дает холодность, неумение проявлять сильные эмоции, но при этом чувство ответственности, необходимости планирования. Такие люди обладают критическим умом, что позволяет им добиваться успехов в выбранном направлении, а также владеют даром абстрагироваться от всего, что мешают достижению заветной цели.

Водолей

Луна в Водолее дает эмоциональность, любовь к переменам и прогрессу, некоторую импульсивность. Желание и необходимость попробовать что-то новое не дает сидеть на месте, и люди с таким асцендентом привыкают к независимости. Их отличает дружелюбие, но при этом они отделяют личное пространство, в которое не пустят никого, чтобы чувствовать себя защищенными.

Рыбы

Луна в Рыбах дает потребность в уединении, чтобы восстановить силы. В характере этих людей присутствует инстинктивное желание уйти от проблемы, не тратить ресурсы на выяснение обстоятельств. Люди с Луной в Рыбах сострадательны, привыкли приходить на помощь, мечтательны и склонны к строительству замков из песка.