Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию Филиппа Пляйна

Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию Филиппа Пляйна

Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию Филиппа Пляйна

Софья Эрнст, Нино Нинидзе, Кейт Бланшетт и другие приняли участие в фотопроекте в честь 20-летия Giorgio Armani Beauty, Филипп Пляйн привез в Москву свои новые ароматы, а средства легендарной марки Laura Mercier появятся в России. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Софья Эрнст, Нино Нинидзе, Кейт Бланшетт и другие приняли участие в фотопроекте

Более 30 звезд, среди которых актрисы театра и кино, It-girls, телеведущие, известные визажисты и блогеры, поддержали международную инициативу в праздновании 20-летнего юбилея в индустрии красоты.


В международном фотопроекте участвовали глобальный амбассадор бренда Кейт Бланшетт, лица Giorgio Armani Beauty Барбара Палвин, Сара Сампайо, Мадисин Риан, Грета Ферро и Элейн Чжун.

Бренд поздравили и российские звезды, среди них: актрисы Софья Эрнст, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Юлия Снигирь, Александра Ребенок и многие другие.

Пятый выпуск подкаста "Бьюти-завтрак" на тему "Это слишком: избыточный уход"Тема "переухоженности" кожи как никогда актуальна. На этой неделе на сайте французской дерматологической компании NAOS.RU как раз вышел пятый эпизод, посвященный избыточному уходу. Обсудить ее пригласили двух экспертов: Марию Бондареву, врача-дерматолога, косметолога, специалиста по нехирургическим методам омоложения лица, а также Адэль Мифтахову, бьюти-блогера, основательницу бренда косметики Don't touch my skin.


Они поговорили о том, почему иногда мы используем слишком много средств по уходу за кожей лица и тела, и всегда ли большое обилие косметики, наносимое на кожу, является признаком ее переухоженности. Узнали, как спастись от желания купить много разных банок и из чего состоит базовый уход, от которого отказываться точно не стоит.

Все магазины "Иль Де Ботэ" в скором времени станут Sephora

Вот это действительно хорошие новости! Еще пару лет назад бьютиголики переживали, что магазинов международного парфюмерно-косметического ретейлера Sephora нет в нашей стране. Как недавно стало известно, все бутики "Иль Де Ботэ" (их более 60 штук!) в течение 2021—2022 года будут постепенно меняться внутри, приобретая уже полюбившийся многим образ Sephora.


Обещают тысячи интересных брендов, персонализированные сервисы красоты и собственную программу лояльности. А уже сейчас для всех клиентов обновленных магазинов будет действовать не только скидка до -25% с первой покупки, но будут накапливаться бонусы, которые можно обменивать на бьюти-средства.

Легендарная марка Laura Mercier появится в России

Компания Shiseido Group объявила о запуске на российском рынке американской косметической марки Laura Mercie. Любимый бренд Виктории Бекхэм, Дженнифер Лопес и Анджелины Джоли был создан в 1996 году известной визажисткой Лорой Мерсье. Эксперт представила первый в мире праймер в качестве основы для нанесения макияжа.

Корректоры, тональные тинты Laura Mercier, маскирующие недостатки и при этом ухаживающие за кожей, стали мировыми бестселлерами. Лора Мерсье работает личным визажистом таких знаменитостей, как Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и Жюльет Бинош.


Бренд будет эксклюзивно представлен во всех магазинах "Золотого яблока", так что ищите средства макияжа, продукты по уходу за кожей, средства для тела и ванны и парфюмерию там.


Филипп Пляйн привез в Москву свои новые ароматы

Любитель страз Swarovski, всевозможных шипов, заклепок и черепов Филипп Пляйн — не только создатель нарядов а-ля "все лучшее сразу", но и парфюмер! На этой неделе основатель модного бренда Philipp Plein приехал в столицу по приглашению сети магазинов "Л'Этуаль" и представил два аромата No Limits И The Skull.

Среди гостей презентации были Филипп Киркоров, Рита Дакота, Натан, Давид Манукян, Марьяна Ро и другие богатые и знаменитые.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых волос у женщин
"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных заявлений
Помпео провёл встречи по Карабаху: рукопожатия без существенных
Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию Филиппа Пляйна
Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
В Польше объяснили, почему останавливали «Дружбу»
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
На Камчатке появится детский нейрологопедический центр
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом мобильном технопарке «Кванториум»
В КБР 4 тысячи детей ежегодно будут проходить обучение в первом
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Отчет по авиакатастрофе АН-26 озвучат на следующей неделе, - Уруский
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2020 года
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков

Топ на сегодня

В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
В США завершились финальные дебаты Трампа и Байдена
Adidas захотел избавиться от Reebok
Adidas захотел избавиться от Reebok
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей
Якутия в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» получит из
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"

Еще по теме

Жена Константина Эрнста Софья опубликовала редкий снимок с мужем и поздравила его с днем рождения
Кейт Бланшетт оставит карьеру ради приемной дочери
Кейт Мосс, Тина Канделаки, Марина Александрова и другие на презентации Giorgio Armani в Москве
Официально: Софья Эрнст подтвердила беременность