Бьюти-дайджест: от Софьи Эрнст в фотопроекте до приезда в Россию Филиппа Пляйна

Вадим Карасев

Софья Эрнст, Нино Нинидзе, Кейт Бланшетт и другие приняли участие в фотопроекте в честь 20-летия Giorgio Armani Beauty, Филипп Пляйн привез в Москву свои новые ароматы, а средства легендарной марки Laura Mercier появятся в России. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Софья Эрнст, Нино Нинидзе, Кейт Бланшетт и другие приняли участие в фотопроекте

Более 30 звезд, среди которых актрисы театра и кино, It-girls, телеведущие, известные визажисты и блогеры, поддержали международную инициативу в праздновании 20-летнего юбилея в индустрии красоты.





В международном фотопроекте участвовали глобальный амбассадор бренда Кейт Бланшетт, лица Giorgio Armani Beauty Барбара Палвин, Сара Сампайо, Мадисин Риан, Грета Ферро и Элейн Чжун.

Бренд поздравили и российские звезды, среди них: актрисы Софья Эрнст, Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Юлия Снигирь, Александра Ребенок и многие другие.

Пятый выпуск подкаста "Бьюти-завтрак" на тему "Это слишком: избыточный уход"Тема "переухоженности" кожи как никогда актуальна. На этой неделе на сайте французской дерматологической компании NAOS.RU как раз вышел пятый эпизод, посвященный избыточному уходу. Обсудить ее пригласили двух экспертов: Марию Бондареву, врача-дерматолога, косметолога, специалиста по нехирургическим методам омоложения лица, а также Адэль Мифтахову, бьюти-блогера, основательницу бренда косметики Don't touch my skin.





Они поговорили о том, почему иногда мы используем слишком много средств по уходу за кожей лица и тела, и всегда ли большое обилие косметики, наносимое на кожу, является признаком ее переухоженности. Узнали, как спастись от желания купить много разных банок и из чего состоит базовый уход, от которого отказываться точно не стоит.

Все магазины "Иль Де Ботэ" в скором времени станут Sephora

Вот это действительно хорошие новости! Еще пару лет назад бьютиголики переживали, что магазинов международного парфюмерно-косметического ретейлера Sephora нет в нашей стране. Как недавно стало известно, все бутики "Иль Де Ботэ" (их более 60 штук!) в течение 2021—2022 года будут постепенно меняться внутри, приобретая уже полюбившийся многим образ Sephora.





Обещают тысячи интересных брендов, персонализированные сервисы красоты и собственную программу лояльности. А уже сейчас для всех клиентов обновленных магазинов будет действовать не только скидка до -25% с первой покупки, но будут накапливаться бонусы, которые можно обменивать на бьюти-средства.

Легендарная марка Laura Mercier появится в России

Компания Shiseido Group объявила о запуске на российском рынке американской косметической марки Laura Mercie. Любимый бренд Виктории Бекхэм, Дженнифер Лопес и Анджелины Джоли был создан в 1996 году известной визажисткой Лорой Мерсье. Эксперт представила первый в мире праймер в качестве основы для нанесения макияжа.

Корректоры, тональные тинты Laura Mercier, маскирующие недостатки и при этом ухаживающие за кожей, стали мировыми бестселлерами. Лора Мерсье работает личным визажистом таких знаменитостей, как Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и Жюльет Бинош.





Бренд будет эксклюзивно представлен во всех магазинах "Золотого яблока", так что ищите средства макияжа, продукты по уходу за кожей, средства для тела и ванны и парфюмерию там.





Филипп Пляйн привез в Москву свои новые ароматы

Любитель страз Swarovski, всевозможных шипов, заклепок и черепов Филипп Пляйн — не только создатель нарядов а-ля "все лучшее сразу", но и парфюмер! На этой неделе основатель модного бренда Philipp Plein приехал в столицу по приглашению сети магазинов "Л'Этуаль" и представил два аромата No Limits И The Skull.

Среди гостей презентации были Филипп Киркоров, Рита Дакота, Натан, Давид Манукян, Марьяна Ро и другие богатые и знаменитые.



