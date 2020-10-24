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Большая икра: в России взлетели цены на главный новогодний продукт

Большая икра: в России взлетели цены на главный новогодний продукт
Оптовые цены на красную икру увеличились осенью почти на треть, следом подтянулись и розничные. Сказался внезапно скудный улов лососевых на Камчатке — такого не случалось лет десять. На сколько подорожает праздничное застолье — в материале РИА Новости.

Путина провалилась

На Дальнем Востоке планировали добыть примерно 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося, но удалось заготовить лишь около 180. Для сравнения, в 2018-м было 483 тысячи.


Лососевая путина продолжалась до начала октября. Однако уже в июле стало ясно, что обещанных 80 тысяч тонн горбуши на восточном побережье не выловить. В Министерстве рыбного хозяйства этот прогноз назвали "неизвестной ошибкой", с которой еще предстоит разобраться.

"В этом году рыболовы столкнулись с очень низким выловом, и это почему-то не предсказали, хотя в последние десять лет прогнозы были достаточно точными", — говорит Полина Кирова, руководитель аналитического агентства "Рыбсеть".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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