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Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"

Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"
Украинские журналисты украинского сравнили экономику страны с "Титаником", предположив, что Киев ждет "поистине армагеддонский" результат.

По мнению местных СМИ, в случае улучшения ситуации с коронавирусом в стране произойдет массовый отток трудоспособного населения в Европу, из-за чего экономику "будет просто некому "двигать"".


"Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание "черной дыры" Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны", – приводит РИА Новости мнение украинских СМИ.

Журналисты соседней страны также полагают, что, по их мнению, Украина вернулась к условиям 2014-2015 годов, когда граждане были вынуждены уезжать за рубеж из-за повышения тарифов на ЖКУ и "аппетита энергетических монополий".


сообщило, что Зеленский анонсировал увольнения в кабмине Украины.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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