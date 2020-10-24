Будет поистине "армагеддон": экономику Украины сравнили с "Титаником"

Влада Некрасова

Украинские журналисты украинского сравнили экономику страны с "Титаником", предположив, что Киев ждет "поистине армагеддонский" результат.

По мнению местных СМИ, в случае улучшения ситуации с коронавирусом в стране произойдет массовый отток трудоспособного населения в Европу, из-за чего экономику "будет просто некому "двигать"".





"Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание "черной дыры" Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны", – приводит РИА Новости мнение украинских СМИ.

Журналисты соседней страны также полагают, что, по их мнению, Украина вернулась к условиям 2014-2015 годов, когда граждане были вынуждены уезжать за рубеж из-за повышения тарифов на ЖКУ и "аппетита энергетических монополий".

сообщило, что Зеленский анонсировал увольнения в кабмине Украины.