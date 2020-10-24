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Цензура от Google: как государству защитить от блокировки важный для россиян контент?

Цензура от Google: как государству защитить от блокировки важный для россиян контент?

Таганский суд Москвы удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина на портале YouTube. Теперь IT-гигант обязан восстановить нарушенные права россиян на доступ к картине.

Зарубежные IT-гиганты, работающие на территории России, продолжают проводить откровенно недоброжелательную политику по отношению к стране - происходят незаконные и немотивированные блокировки и цензурирование контента, каналов и аккаунтов, пользователей. Особое внимание следует уделить политике осуществляется и в борьбе с деструктивным контентом. В настоящий момент на интернет-площадках, принадлежащих Google, размещены по меньшей мере 5,2 тысяч материалов с контентом, признанным запрещенным к распространению на территории России. На YouTube их - более 4,2 тысяч роликов, призывающих к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, видео с избиением подростков и убийством животных, пропаганда наркотиков и другие.

Рассмотрим ситуацию с фильмом "Беслан". После загрузки видео на платформу администрация добавила на него маркировку о том, что "данное видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей". Именно она стала предметом судебного разбирательства - Роскомнадзор расценил действия компании как акт цензуры. Компания Google лишь оправдывалась - "упомянутая маркировка осуществляется по жалобам пользователей".

"На основании пользовательского соглашения YouTube посчитал, что фильм "Беслан" предназначен для лиц старше 18 лет - поэтому на него были введены ограничения. Хотя по действующему российскому законодательству и возрастной маркировке фильму не присвоен рейтинг 18+. Прокурор подал иск в защиту общественного интереса", - объяснил председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

По его словам, обычно подобные споры решаются в пользу интернет-платформ, а не их пользователей. Это связано с тем, что в начале работы с платформой пользователь принимает ее правила по умолчанию, хотя они нередко указаны достаточно размыто.

"Поэтому необходимо провести изменения в законодательстве, которое было бы направлено на то, чтобы площадки унифицировали правила по работе с пользователями. Тогда при возникновении спорных ситуаций пользователи могли бы решать вопросы с какой-либо интернет-площадкой", - указал Журавлев и подчеркнул, что предложения о соответствующих изменениях в законодательстве уже направлены в Госдуму. Сейчас власти работают над законопроектом.


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По материалам: uposters.ru

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