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"Что не так у Макрона?" Эрдоган призвал лидера Франции "лечить психику"

"Что не так у Макрона?" Эрдоган призвал лидера Франции "лечить психику"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который ранее высказал идею о "просвещенном исламе", следует заняться лечением проблем с восприятием, сообщают Аrgumenti.ru.

Ранее в выступлении на митинге в городе Кайсери, Эрдоган заявил, что, "открыв фронт против мусульман", Европа начала подготовку к собственному концу.

"Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, – это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики", – сказал турецкий лидер.

По его словам, всякая враждебность исламу в Европе враждебна и туркам, потому что для жителей западных стран мусульманин – это турок, а турок – мусульманин.


сообщало, что Эрдоган осудил действия полиции в Берлине.
# В мире
По материалам: ria.ru

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