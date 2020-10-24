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Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах региона

Депутаты Мособлдумы проверили качество горячего питания в 788 школах региона

Депутаты Московской областной думы проверили качество горячего питания в 788 школах региона, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

С 9 сентября по 18 октября парламентарии Мособлдумы посетили 140 школ. К ним присоединились и депутаты из местных советов, которые проверили 648 учреждений.

«По результатам работы грубых нарушений не выявлено, однако есть два недостатка по горячему питанию. Первое – это несбалансированность, и второе – это разное меню в школах при равном финансировании», – сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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