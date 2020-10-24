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Дети в 1,5 раза чаще заражают COVID-19 родных, чем взрослые

Дети в 1,5 раза чаще заражают COVID-19 родных, чем взрослые

Дети чаще передают коронавирусную инфекцию своим родственникам, заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. По итогам исследований выяснилось, что ребенок передаст COVID-19 проживающему рядом человеку с вероятностью в 1,5 выше, чем взрослый.

Как сообщает агентство "Москва", оперштаб обратился к москвичам и попросил их сократить контакты с пожилыми близкими, которые особенно уязвимы к болезни. Жителей столицы просят неукоснительно соблюдать все возможные меры безопасности.

В заявлении органа подчеркивается, что только с 1 июня по 21 октября 17% инфицированных коронавирусом детей заразили своих близких, в то время как среди взрослых этот показатель равен 11%.

Масштабное исследование было проведено на основе более 280 тыс. случаев. Напоминаем, что дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но при этом представляют угрозу для взрослых, особенно пожилых людей.

Ruposters писал, что в Главконтроле Москвы ранее предупредили горожан: соблюдение режима удаленной работы и применение одноразовых масок и перчаток поможет избежать более строгих ограничений, таких как в западных странах.

В российской столице за прошедшие сутки выявили 5478 новых случаев заражения COVID-19, по всей России – свыше 17 тысяч.

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По материалам: uposters.ru

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