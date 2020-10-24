Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дом из рассказа Джеймса Джойса превратят в хостел, несмотря на протесты

Дом из рассказа Джеймса Джойса превратят в хостел, несмотря на протесты

Дом из рассказа Джеймса Джойса превратят в хостел, несмотря на протесты
. Власти Дублина дали добро на обустройство гостиницы в доме, который стал знаменитым благодаря рассказу Джеймса Джойса "Мертвые" из сборника "Дублинцы", сообщает The Guardian.

Само здание было построено в 1775 году, и когда-то здесь когда жили двоюродные бабушки Джойса. В городе его называют "Домом мертвых", именно в нем разворачивается действие рассказа писателя 1914 год, который считаются шедевром новеллистики.

Городской совет Дублина в 2017 году разрешил купить этот дом двум частным инвесторам за 650 тысяч евро. О планах превращения его в гостиницу стало известно в 2019 году. Тогда же 99 писателей, включая Салли Руни и Салмана Рушди, подписали петицию против этого предложения, поскольку оно "уничтожит важную часть культурной истории Ирландии".


Министерство культуры страны также высказалось против.


Тем не менее, власти Дублина поддержали проект, поскольку здание важно сохранить: "Текущее его состояние вызывает опасения, а предложенный вариант использования станет лучшим способом обеспечить его сохранность в долгосрочной перспективе".

Строители отказались от первоначальных планов расширить заднюю часть дома. Противникам проекта эта идея сразу не понравилась: они начали беспокоиться, что внешний вид здания непоправимо изменится.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Дом из рассказа Джеймса Джойса превратят в хостел, несмотря на протесты
Дом из рассказа Джеймса Джойса превратят в хостел, несмотря на
Как влюбить в себя Деву и удержать её рядом: инструкция от астрологов
Как влюбить в себя Деву и удержать её рядом: инструкция от астрологов
По душам и не очень: онлайн-встреча Путина и Михалкова, финальные дебаты в США и обнаженный торс Джареда Лето
По душам и не очень: онлайн-встреча Путина и Михалкова, финальные
Картину Бэнкси продали за $10 миллионов. Торги заняли 8 минут
Картину Бэнкси продали за $10 миллионов. Торги заняли 8 минут
Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена Родине
Грузия: Вся надежда на Россию, но говорить открыто об этом — измена
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном конкурсе «Сталинградская битва в истории России»
Молодые исследователи презентуют свои работы на межрегиональном
В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»
В селе Самосделка Астраханской области открылась «Точка роста»
В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября
В ЕАО школьные каникулы продлили до 8 ноября
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Сергей Лазарев ставит точку в песне "Не одиночки"
Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии
Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
Продюсер Андрея Губина раскрыл причину его "исчезновения"
"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых волос у женщин
"Щекочут нос": американские военные выступили в поддержку лобковых

Топ на сегодня

Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Netflix выдвинет Чедвика Боузмана на премию "Оскар"
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта
Глава Калининграда Силанов ушёл в отставку
Глава Калининграда Силанов ушёл в отставку
Минпросвещения России представило на сессии ЮНЕСКО результаты поддержки школьного образования в период пандемии
Минпросвещения России представило на сессии ЮНЕСКО результаты
Песков ответил на слова Трампа о плохой экологии в России
Песков ответил на слова Трампа о плохой экологии в России

Еще по теме

Ирландцы хотят вернуть останки Джеймса Джойса на родину
Интерпол подозревает Ходорковского в отмывании ста миллионов евро
Ирландский суд разморозил принадлежащие Ходорковскому 100 млн евро
Первый университетский курс полового воспитания стартует в Ирландии