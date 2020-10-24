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Финансовый гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Финансовый гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Без денег не будет ни комфорта, ни счастья, поэтому очень важным является финансовый гороскоп, в котором собраны главные советы астрологов. Они помогут каждому Знаку Зодиака прожить неделю с наименьшими финансовыми потерями.


Самое главное на этой неделе — окружать себя правильными людьми. Астрологи рекомендуют оптимистичным и добрым людям собираться в группы и заниматься коллективной работой, поддерживать друг друга. Без этого достичь больших финансовых успехов будет достаточно сложно. Очень важно распознавать людей, которые лишают удачи.

Овен

У Овнов будет все в порядке с удачей, но им все равно не нужно спешить с решениями касательно денег. Если на этой неделе будут важные встречи и дела, то перед ними лучше пользоваться заговорами на удачу. Это существенно снизит вероятность появления новых преград, досадных и неприятных мелочей. 29, 30 октября — лучшие дни для финансовой активности. Можно будет совершать покупки в интернете, вкладывать средства в акции и ценные бумаги, открывать накопительный счет в банке.

Телец

Тельцам на этой неделе будет улыбаться финансовая удача, но звезды и планеты окажутся не в лучшем положении. Это значит, что сил у Тельцов будет недоставать. Мантра энергии поможет им в нужные моменты восполнять запасы сил и продолжать свой путь. На работе и в бизнесе все должно пройти по плану. Если этого не произойдет, значит, Тельцы делают что-то не так, где-то сошли с правильного пути. Астрологи советуют с 26 октября по 1 ноября иметь под рукой запасной план.


Близнецы

Звезды на стороне людей этого Знака. Работа и финансовые дела принесут Близнецам успех и удовлетворение. Самое главное сейчас — не откладывать важные дела на потом и пользоваться оберегами от злых людей. Необходимо действовать решительно, без страхов и сомнений. Деньги любят людей, которые знают, чего хотят и к чему стремятся. Большие успехи ожидают Близнецов в поисках новой работы, увлечений, при открытии нового бизнеса. Звезды помогут этим людям донести до коллег и начальства свои идеи.

Рак

Ракам начать эту неделю стоит с аффирмаций на успех и богатство. Людям этого Знака Зодиака необходимо как можно чаще говорить себе «у меня все получится», «я смогу». Такой настрой поможет избежать новых неурядиц и быстрее закончить все важные дела. Сомнения в себе могут привести к большим проблемам. Конец недели идеально подходит для дорогостоящих покупок. На выходных можно приобретать недвижимость, автомобили, технику и мебель.

Лев

У Львов в эти семь дней будет практически всё для совершения финансового и делового прорыва. Звезды повысят их интуицию, но их воздействие не затронет здоровье и удачу в целом. Именно поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Львам с утра понедельника начать избавляться от чувств и эмоций, которые вредят здоровью и удаче. Это поможет дольше оставаться в тонусе и решать самые сложные задачи без риска перегореть и слишком сильно переутомиться.


Дева

Девам эта неделя подарит возможность значительно преуспеть в финансовых делах. У каждого Знака Зодиака есть свои источники мотивации, но у Дев в этом плане может не быть равных. Появится много амбициозных целей, серьезных вызовов. Если не сидеть на месте и не лениться, можно будет обеспечить себя большим успехом не только на период с 26 по 1 ноября, но и на последующие пару недель. Главное — не забывать об отдыхе, прогулках на свежем воздухе.

Весы

У Весов наступает идеальное время для отдыха. Эту неделю можно посвятить личным поездкам, релаксации, смене обстановки. Очень полезно тратить деньги на развлечения, новые эмоции. Астрологи советуют вкладывать деньги во что-то действительно важное — в получение знаний, опыта. Также можно будет потратиться на подарок любимому человеку. Если навалится много задач и забот, силы быстро могут покинуть Весов. В этом случае можно будет избавиться от усталости при помощи эффективной медитации.

Скорпион

Звезды и планеты настроены не самым позитивным образом. Скорпионам придется самостоятельно раскрыть денежную чакру. Сделать это можно будет при помощи специальных упражнений и простых методик. Астрологи рекомендуют проще относиться к критике и не встревать в конфликты. На этой неделе необходимо заниматься монотонной работой. Все покупки лучше совершать с 28 октября. 26 и 27 числа звезды будут в сильном диссонансе с планетами.

Стрелец

Самыми опасными днями неделя для финансовой активности и работы станут 26 и 31 октября. В эти дни лучше пользоваться шепотками на удачу. Также астрологи советуют как можно меньше общаться с людьми, которые вечно в чем-то сомневаются, излучают негатив. Звезды дадут Стрельцам сильную интуицию, поэтому многие преграды удастся обойти еще до того, как они появятся на горизонте. Самое главное — не создавать сложностей самим себе. Не нужно браться за несколько дел одновременно.

Козерог


Козерогам потребуется защита от негативной энергии, которой на этой неделе будет хоть отбавляй. Астрологи отмечают, что к среде ситуация в значительной степени изменится к лучшему. Нужно будет пережить лишь первые два дня, а далее все должно пойти как по маслу. Во второй половине недели Козерогам стоит побаловать себя какими-то приятными покупками. Это могут быть даже плановые походы в магазин, но с дополнительными тратами. На этой неделе кто-то из знакомых может вернуть долг.

Водолей

На финансовом благополучии Водолеев отрицательно может сказаться взаимодействие и общение с завистниками и недоброжелателями. Пять лучших оберегов помогут Водолеям снизить отрицательное воздействие этих людей и снизить вероятность встречи с ними. Это будет очень важная неделя, на которой стоит прислушиваться своему внутреннему голосу и опыту. Все непрошеные советы со стороны близких и друзей лучше пропускать мимо ушей. Нужно оставаться собранными, внимательными и ответственно подходить к делам, связанным с деньгами.

Рыбы

Для Рыб в финансовом плане неделя будет достаточно непростой. На работе будут постоянно появляться какие-то мелкие неурядицы. Чтобы легче преодолевать эти проблемы, можно пользоваться сильными заговорами на удачу. Также полезно будет изменить свое отношение к неудачам. Они происходят со всеми, но гораздо реже с теми, кто о них не думает слишком много. Неделя идеально подходит для командировок, а вот важные деловые встречи и подписание бумаг лучше отложить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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