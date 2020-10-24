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Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары

Франция ответила на грубость Эрдогана отзывом посла из Анкары

Париж отозвал своего посла в Анкаре для консультаций после некорректного высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона. Турецкий лидер посоветовал главе Пятой республики «лечить психику», передаёт сегодня, 24 октября, сообщает агентство France-Presse.

Эрдоган ранее в субботу, как сообщало ИА Newstes, сорвался на грубость, заявив, что французскому президенту, выдвинувшему идею «просвещённого ислама» после жестокого убийства учителя в пригороде Парижа, нужно пройти психиатрическое обследование.

«Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления», — указали в Елисейском дворце.

Представитель администрации Макрона также добавил, что во Франции решили отозвать посла в Анкаре для консультаций.

Елисейский дворец обратил внимание и на «отсутствие сообщений о соболезновании и поддержке от президента Турции» после жестокого убийства учителя под Парижем. Там также напомнили о том, что Эрдоган в последнее время делал «оскорбительные заявления», в частности, «призывал к бойкоту французской продукции».

Отношения между Францией и Турцией в этом году пережили несколько драматических эпизодов, скатившись, по сути, к своему «историческому минимуму» за несколько последних десятилетий. Основными двусторонними раздражителями стали ситуации в Сирии, Ливии и Восточном Средиземноморье, где Макрон выступил в поддержку Греции и Кипра, обвинивших Турцию в проведении «провокационного» курса в этом регионе. С недавнего времени позиции Парижа и Анкары резко разошлись и в связи с рьяной поддержкой Турцией Азербайджана на фоне продолжающейся войны в Нагорном Карабахе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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