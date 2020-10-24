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Глава AmCham оценил падение ВВП России и США

Глава AmCham оценил падение ВВП России и США
Экономики России и США лучше среднего по миру переносят последствия пандемии коронавируса, падение ВВП в текущем году в обеих странах составит порядка 4%, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"В России, похоже, как и в США, идет восстановление. Предсказания о том, насколько это будет страшно, насколько сильным будет падение, оказались несколько преувеличенными. В России сейчас ожидается падение ВВП примерно на 4%, хотя вначале думали, что будет 6-8%, кто-то говорил даже о минус 10%", - полагает собеседник агентства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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