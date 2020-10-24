Глава ВОЗ назвал ситуацию с коронавирусом в Северном полушарии критической

Лидия Мартынова

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в странах Северного послушания достигла критического уровня.

По его словам, ближайшие несколько месяцев будут самыми трудными в плане борьбы с пандемией. Он также предупредил об опасной динамике роста случаев Covid-19 «во многих государствах», но при этом не стал их перечислять.

«Мы находимся в критической ситуации с пандемией COVID-19, в особенности в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, а некоторые из стран находятся на опасной траектории», — цитирует главу ВОЗ агентство Reuters.

В связи с этим он призвал власти всех стран принять немедленные меры, чтобы остановить взрывной рост случаев коронавируса, который ведёт к повышенной нагрузке на больницы и отделения реанимации.

Лидерам стран, по словам господина Гебрейесуса, следует действовать немедленно. Только в этом случае можно будет избежать «необязательных смертей» и коллапса здравоохранения.

«Я повторяю то же, что говорил в феврале: это не учебная тревога», — сказал он.

В ВОЗ также отметили важность справедливого распределения среди государств имеющихся ресурсов, в том числе медицинского оборудования, для борьбы с пандемией.

Как сообщало ИА Newstes, 23 октября в России впервые с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано более 17 тыс. больных за сутки. Всего в стране Covid-19 был диагностирован у 1 480 646 человек. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.