Глава ВОЗ назвал ситуацию с коронавирусом в Северном полушарии критической
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавируса в странах Северного послушания достигла критического уровня.
По его словам, ближайшие несколько месяцев будут самыми трудными в плане борьбы с пандемией. Он также предупредил об опасной динамике роста случаев Covid-19 «во многих государствах», но при этом не стал их перечислять.
В связи с этим он призвал власти всех стран принять немедленные меры, чтобы остановить взрывной рост случаев коронавируса, который ведёт к повышенной нагрузке на больницы и отделения реанимации.
Лидерам стран, по словам господина Гебрейесуса, следует действовать немедленно. Только в этом случае можно будет избежать «необязательных смертей» и коллапса здравоохранения.
В ВОЗ также отметили важность справедливого распределения среди государств имеющихся ресурсов, в том числе медицинского оборудования, для борьбы с пандемией.
Как сообщало ИА Newstes, 23 октября в России впервые с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано более 17 тыс. больных за сутки. Всего в стране Covid-19 был диагностирован у 1 480 646 человек. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.