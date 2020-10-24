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Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии

Глава ВОЗ предупредил об очень трудных месяцах пандемии
Несколько ближайших месяцев из-за ситуации с пандемией нового коронавируса станут чрезвычайно трудными для всего мира. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедром Аданом Гебрейесус.

В ходе брифинга в Женеве он отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире достигла крайне опасной траектории.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что во многих государствах фиксируется резкий подъем уровня инфицирования коронавирусом. По его словам, в дальнейшем подобное развитие событий может исчерпать ресурсы системы здравоохранения.


Глава ВОЗ призвал лидеров стран направить все силы, чтобы не допустить подобного коллапса в системе здравоохранения, предотвратить рост смертности среди населения и закрытие школ.

# В мире
По материалам: ria.ru

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